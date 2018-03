- Det gør ikke noget, for stenen løber ingen steder. Den ligger fint og smukt, hvor den er, og man kan komme ned til den og kravle rundt om den og op på den, så jeg synes ikke, der er nogen skade sket ved, at det må vente, siger hun.

Nogen stor skade sker der dog ikke ved fejlen, mener Jette Raal Stockholm. Selv om der nu går tre-fire år, før der igen bliver mulighed for at få skrevet en dispensation til parkeringspladser ved Danmarks største fritliggende sten foræret til Hesselager af istiden ind i kommuneplanen.

- Det er en smutter. Det er simpelthen en smutter. Jeg ved ikke, hvordan den er hoppet af, men vi tænkte bagefter, at det var lidt ærgerligt for det her projekt, siger hun.

En forudsætning for, at der kan anlægges en parkeringsplads ved stenen, er i første omgang, at det bliver skrevet ind i kommuneplanen. Det er det ikke blevet, selv om man har arbejdet med planerne siden 2016, og kommuneplanen lige er blevet revideret.

En optælling lavet i juli 2014 viste, at der dagligt kommer mellem 39 og 66 biler forbi stenen, der helt præcist ligger i Vormark ved Hesselager. Busser fyldt med turister kommer der også forbi, men forholdene på stedet gør, at busserne ikke kan vende og må sætte folk af 600 meter fra Damestenen. Man har derfor arbejdet på at få lavet en vende- og parkeringsplads ved fortidsmindet for at gøre attraktionen bedre tilgængelig.

Yderligere kompliceret er det blevet af, at Slots- og Kulturstyrelsen har krævet, at den slags anlæg ligger længere væk fra stenen, end man har søgt om. For ejerne af jorden omkring stenen ønsker af hensyn til deres dyrkning af jorden kun at sælge et mindre stykke jord tæt på stenen.

Desuden vil det koste mellem 250.000 og 375.000 kroner at få lavet vende- og parkeringspladsen, hvilket er den væsentligste årsag til, at Teknik- og Erhvervsudvalget på det seneste møde besluttede, at sagen skal stilles i bero indtil næste revision af kommuneplanen.

- Hvor dælen skal vi lige finde de penge, som udvalgsformand Flemming Madsen (S) retorisk spørger.

Lone Stærmose, der har gjort sig til en slags protektor for byens stolte kæmpesten, forbeholder sig dog ret til at være grundigt træt af, at projektet nu står stille.

- Jeg synes, det er så langt ude, som det næsten kan være. Det er så dårligt, og jeg synes ikke, kommunen kan være det bekendt. Det er jo altså en turistattraktion. Man taler om, at vi skal trække turister og nye borgere til, men det her går jo imod alt, mener hun.

Lone Stærmose har været med til flere møder om parkerings- og vendepladsen og kan slet ikke genkende de beløb, Teknik- og Erhvervsudvalget er blevet præsenteret for. Nu tager hun sagen i egen hånd.

- Jeg har tænkt mig at søge forskellige fonde, og hvis jeg får penge til det, bliver de nødt til at lave det om. De laver dispensationer til alt muligt andet, så må de også kunne lave det på det her, siger det tidligere byrådsmedlem.