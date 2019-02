Ingen økonomisk håndsrækning til Sydfyns Flyveplads

Der var god grund til at Daniel Nordquist bed sig i håndryggen, da Sydfyns Flyveplads var på byrådets dagsorden tirsdag aften, for politikerne skulle beslutte, om Svendborg Kommune skal kaste penge efter et tankanlæg på flyvepladsen. Et snævert flertal sagde dog nej, til stor ærgelse for piloten Daniel Nordquist. Foto: Katrine Becher Damkjær