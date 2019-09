Ingen ny maskinhal på Tåsinge: Flertal siger nej til Torneløkke-byggeri

Et politisk flertal sagde på et møde i Teknik- og Erhvervsudvalget torsdag aften nej til Torneløkkes ønske, og det ærgrer Jens Peter Slæbæk Nielsen. Han mener, afslaget er et udtryk for, at man ikke bakker op om de virksomheder, som det går godt for.

Anlægsgartner- og entreprenørfirmaet Torneløkke vil bygge en ny maskinhal, men har fået nej, fordi virksomheden på Sundbrovej ligger i en landzone.Ejeren af virksomheden, Jens Peter Slæbæk Nielsen, har tidligere fået tilladelse til at bygge på grunden, men han har i følge kommunens planafdeling også fået besked på, at det lovgivningsmæssigt ikke er muligt at give flere landzonetilladelser. Han bestrider selv, at han har fået denne viden. Venstre har forsøgt at hjælpe virksomheden ved at lægge op til, at området ændres fra landzone til et erhvervsområde. Det har et politisk flertal i Teknik- og Erhvervsudvalget afvist. Torsdag aften blev sagen definitivt afgjort i Teknik- og Erhvervsudvalget, da et flertal sagde nej til både at søge en ny landzonetilladelse og ændre områdets status til erhvervsområde.

Ændringsforslag fra K

Torneløkke købte i 2012 den tidligere grusgrav og kommunale oplagsplads, og kommunen har siden givet tilladelse til at opføre i alt 1156 kvadratmeter bygninger - ud over den lagerhal på 252 kvadratmeter, som stod på grunden i 2012.

Kommunens embedsmænd har givet udtryk for, at der er givet tilladelse til væsentligt mere, end der normalt gives landzonetilladelse til, og i stedet for at søge en ny landzonetilladelse stillede Venstre et forslag om, at området blev ændret til et erhvervsområde.

Det ville åbne for yderligere byggeri på grunden, men et flertal i udvalget bestående af S, K og EL gik imod den plan. Stemmerne blev 6-3.

Den konservative Palle Fischer forklarer, at han ikke støttede Venstres forslag, fordi det ville kræve en ny ressourcetung lokalplan, men i stedet stillede han et ændringsforslag. Palle Fischer foreslog, at der blev givet en ny landzonetilladelse, så der kunne bygges en ny hal til Torneløkkes maskiner, men det forslag var der heller ikke flertal for.

S og EL stemte forslaget ned med stemmerne 5-4.

Formand for udvalget, Flemming Madsen (S), forklarer, at citronen er blevet presset i bund i sagen, og at det ikke var muligt at give en ny landzonetilladelse.

- Der har været så mange faglige argumenter, der har sagt, at vi ikke kan gøre mere indenfor lovens rammer. At sige ja, vil være det samme som at bøje loven alt for meget, siger Flemming Madsen.