Ingen ministerchance: Bonnesen langt nede i hierarkiet

Politisk redaktør Thomas Funding mener, at Erling Bonnesen spiller begrænset rolle i Venstre, og hans ry for at være enkeltsagspolitikker har ikke styrket hans muligheder for at blive minister.

- Han taler ikke med vægt i Venstres gruppe. Han har ikke formået at få sig placeret i en gruppering i Venstre, hvor han ikke er til at komme udenom. I magthierarkiet er han ikke én, man behøver tilgodese, siger Thomas Funding.

Det vurderer politisk redaktør på avisen Danmark, Thomas Funding. Han mener, at Bonnesens gennemslagskraft på Christiansborg er relativt begrænset, og at han spiller en mindre rolle, når de store linjer tegnes i Venstre.

Løber ministre på dørene

Han tilføjer, at Erling Bonnesen har ry for at være enkeltsagspolitikker, og at det slår negativt ud, når der skal uddeles ministerposter.

- I Venstre har han ry for at køre de her enkeltsager. Når han tager konkrete sager op fra Sydfyn, så advokerer han meget kraftigt og løber forskellige ministre på dørene, og det er sådan noget, andre i Venstre snakker om, siger Thomas Funding.

- Han kan i den sammenhæng være god for Svendborg og omegn, men de Venstrefolk, jeg taler med, mener, det er diskvalificerende for at kunne bestride et ministerembede. Der kan du ikke køre dine egne enkeltsager, men er nødt til at være i stand til at repræsentere partiet på de overordnede linjer, og jeg tror ikke, man vil være tryg ved at gøre Erling Bonnesen til minister, siger Thomas Funding.

Der er stillet fem nye Venstreledede regeringer i den tid, Bonnesen har siddet i Folketinget - to med Anders Fogh Rasmussen i spidsen og tre under Lars Løkke Rasmussens ledelse - men den fynske Venstremand, har aldrig været med på holdet. Thomas Funding tror ikke på, at Bonnesen får sin ministerdrøm opfyldt.

- Nej, det vil jeg betragte som meget tvivlsomt, siger han.

- Nu kommer der højst sandsynligt en ny regering, og det kan have lange udsigter for et dybt splittet borgerligt Danmark at komme tilbage. Så går tiden, Erling Bonnesen er oppe i årene, og jeg kan ikke se, at der skulle være noget, der umiddelbart vil ændre hans magtposition i partiet, siger Thomas Funding.