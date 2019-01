Indvielse af arena i Ollerup udskudt til marts

Ollerup: Det er ikke hver dag, at Sydfyn får en idrætsarena med plads til 3500 mennesker. Men det er altså, hvad der sker, når arenaen med tilhørende nybygget indgangsparti og foyer bliver indviet den 28. marts.

Egentligt skulle indvielsen af arenaen have været afholdt i slutningen af januar. Men på grund af forskellige omstændigheder har man valgt at samle indvielsen af arenaen med indvielsen af foyeren til slutningen af marts, fortæller Uffe Strandby, der er forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

- Beslutningen om at rykke indvielsen til den 28. marts faldt på plads i fredags, siger han og fortæller, at det lige krævede et par opringninger og koordination på tværs. For som bekendt har A.P Møller Fonden skudt en net sum penge i det 100 millioner kroners store projekt og har af den grund en mening om, hvornår indvielsen skal holdes.

Desuden var kulturminister Mette Bock (LA) og Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), også allerede booket til indvielsen i januar, så Uffe Strandby var altså sat på en opgave med at finde en dato, der kunne passe alle.

- Men det lykkedes, og nu kan vi så holde en samlet indvielse, siger han og lægger ikke skjul på, at han glæder sig til at vise den store arena frem, der i størrelse sagtens måler sig med de største arenaer, der ellers er i Danmark.