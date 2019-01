Indstillet til initiativpris: De frivillige gør hverdagen til noget særligt

Lederen er lykkelig for, at plejecentret kan trække på en hær af 24 frivillige, der i hverdagen står bag en lang række store og små tiltag og initiativer.

- Jeg får en god følelse af at gøre noget, men jeg får også meget igen, for vi hygger os og har det rigtig godt sammen, forklarer Lisbeth Leibrandt.

- Vi mødes to gange om året, hvor vi planlægger aktiviteterne for det næste halve år, og vi er heller ingen forening med bestyrelsesmøder og generalforsamling. Vi bruger ikke en masse tid og kræfter på møder og ansøgninger til fonde, men på at lave nogle gode aktiviteter, forklarer Berit Petersen.

Hun mener, stigningen hænger sammen med, at de frivillige bliver værdsat og bruger næsten al energi på at skabe gode oplevelser for beboerne. Møder og papirnusseri er der næsten intet af.

Berit Petersen har været frivillig på Ollerup Plejecenter i fem år, og hun har i den periode set korpset vokse fra 10 til 24 frivillige. Hun mener, at et godt sammenhold blandt de frivillige, en påskønnelse fra ledelsen og et minimum af møder og papirnusseri er baggruden for den store stigning. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Et skulderklap

Hun fortæller, at der er et godt samarbejde mellem de frivillige, personalet og ledelsen på plejecentret, der påskønner den indsats, der bliver lavet i det daglige.

Faktisk er der et par ansatte på plejecentret i Ollerup, der efter arbejdstid smider kitlen og træder over i de frivilliges rækker for at yde en ulønnet indsats. De skal også med, når hæren af frivillige holder en forsinket julefrokost i næste uge.

- Det er noget, vi glæder os rigtig meget til, fordi vi har det hyggeligt sammen, siger Berit Petersen, der også sender roser til plejecenterleder Berit Klit Larsen for at holde sammen på gruppen af frivillige.

- Hun gør meget for at påskønne vores indsats - også ved at indstille os til denne her pris. Det er et skulderklap at være indstillet, og det vil være en fantastisk ære, hvis vi ender med at få prisen, siger Berit Petersen.

Den Sydfynske Initiativpris uddeles på Fyns Amts Avis' fødselsdag den 2. februar.