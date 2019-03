Indlagt på intensivafdelingen med brækket kæbe: 54-årig tævet med guitar

Mand fra Svendborg blev fredag varetægtsfængslet, fordi han mistænkt for to voldsomme overfald mod dels sin kæreste, dels en kammerat. Også en politimand har han angiveligt overfaldet.

Svendborg: Han huskede stort set intet og nægtede alt. Så ved retten i Svendborg fredag eftermiddag kunne en 35-årig mand fra Svendborg ikke bidrage til at kaste lys over de tre voldelige forhold, som han er mistænkt for at stå bag. Men varetægtsfængslet til den 12. april blev han ikke desto mindre, efter at dommeren havde fået præsenteret sagerne. Og vold i småtingsafdelingen er der ikke tale om.

Tævet med guitar Manden blev anholdt natten til fredag, efter at han kort forinden havde været på besøg hos en 54-årig ven i Hjerteparken i Svendborg. De to er, forstod man af retsmødet, en del af Svendborgs drukmiljø, og "ven" er nok så meget sagt. For den 54-årige blev siden indlagt på sygehuset med blandt andet en flænge i nakken og et brud på kæben, og da kæben var trykket ind i munden, var der frygt for hans vejrtrækning. Så han blev indlagt på intensivafdelingen og opereret senere fredag. En del tænder har han også mistet, og politiet mener, at den 35-årige har slået og sparket ham for til sidst at tæve ham med en guitar - en mistanke, der er bestyrket af forklaringer fra to vidner til overfaldet og fundet af smadret, blodindsmurt guitar i en pøl af blod. Samt blodstænk på lejlighedens loft. Årsagen til overfaldet var angiveligt, at den 54-årige har været sammen med den 35-åriges kæreste, og i retten forklarede sidstnævnte, at det er værre end det. - Han har voldtaget hende, men politiet vil ikke gøre noget, hævdede han.

Kæreste overfaldet På Politigården i Odense præsterede han, uagtet at hans hænder var bundet med strips, angiveligt at sparke en betjente hårdt i brystet, så også her bliver der noget for retten at tage stilling til. Og så var der allerede inden nattens hændelser berammet et retsmøde med den 35-årige som hovedrolleindehaver. Det skal holdes 10. april og er affødt af, at han ifølge anklageskriftet har slået sin 40-årige kæreste adskillige gange med knyttede næver for til sidst at tage kvælertag på hende, så hun mistede bevidstheden. Overfaldet skal være begået 18. november 2018, og i retten lod den 35-årige selv forstå, at han havde både dengang og natten til fredag havde drukket så voldsomt, at han intet husker. Han kærede varetægtsfængslingen.