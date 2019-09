Indespærret i fire uger: 55-årig mand varetægtsfængslet for indbrud

En 55-årig mand var tirsdag i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg for to indbrud. På grund af frygt for gentagelse er han nu varetægtsfængslet.

Svendborg: Han begik indbrud den 4. maj, selvom han i slutningen april netop var løsladt fra en tidligere dom.

Den 9. september var den så gal igen. En 55-årig indbrudsmand blev taget på fersk gerning, da et vidne fra nabolaget havde spottet ham inde i et hus på Christiansvej i Svendborg, hvorefter politiet fangede ham midt i akten.

Tirsdag var den 55-årige mand så i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Det endte med en varetægtsfængsling i fire uger - altså indtil 8. oktober. Det oplyser anklagerfuldmægtig Monika Mogensen.

- Det er under henvisning til hans fortid, at man valgte at tage ham i grundlovsforhør, fortæller hun.

Et indbrud i et hjem fører ikke så tit til et grundlovsforhør.

- Men manden her er varetægtsfængslet på baggrund af risiko for gentagelse, da han har begået flere tyverier før, forklarer Monika Mogensen.

- Han blev ikke varetægtsfængslet for indbruddet i maj, men fordi det er sket igen, tager man ham ind, siger hun.

Anklagemyndigheden havde forventet, at den 55- årige mand ville erkende sine gerninger ved grundlovsforhøret. Men han kunne ikke erkende det hele, da den sigtede ikke havde tilstrækkelig hukommelse fra de to indbrud.

- Han forklarede til retten, at han var fuld, fortæller Monika Mogensen.

Politiet er nu i gang med at efterforske og gøre sagen klar, så den 55-årige mand i løbet af efteråret kan stilles for retten.

- Så må vi se, om varetægtsfængslingen bliver fristforlænget yderligere end de fire uger, fortæller Monika Mogensen.