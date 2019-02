Indbrudstyve på spil: Gik efter penge, pas og smykker

Svendborg/Gudbjerg: Indbrudstyve har i løbet af tirsdag slået til ved tre lejligheder. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Først havde en ejendom på Øksenbjergvej i Svendborg uønsket besøg af en eller flere tyve. Vedkommende har et sted mellem klokken 17.10 og 21.30 brudt et vindue op og gået rundt i entréen, badeværelset på 1. sal og i kælderen og taget en sort rygsæk, en PC Thinkpad, pas, penge og smykker.

På Klampenborgvej i Svendborg har der også været tyve på spil. Her er en terrassedør på en ejendom blevet brudt op med et koben, og den ubudne gæst har siden gennemrodet samtlige rum i huset, inden man forlod stedet med en tablet af mærket Acer, et kreditkort, et checkhæfteblok samt to til tre flasker spiritus. Indbruddet er sket mellem klokken 13.30 og 23.55 tirsdag.

Endelig har politiet modtaget en anmeldelse om et indbrud i en ejendom på Kirkevej i Gudbjerg. Indbruddet er hændt samme dag som de andre to - i dette tilfælde mellem klokken 13.30 og 16.11. Her stod både hoved- og kælderdøren åbne, da beboerne kom hjem. Der er endnu ikke et fuldt overblik over, hvad der er forsvundet fra boligen ud over nogle mønter. /heng