Indbrudsbølge i Svendborg: Computere, smykker og cykler stjålet

Svendborg: Henover weekenden har indbrudstyvene haft rigeligt at se til i det sydfynske. Således figurerer der på Fyns Politis døgnrapport ni indbrud i Svendborg Kommune siden fredag morgen, hvor syv af dem er sket i Svendborg, et på Thurø, og et i Vester Skerninge.

Blandt andet har tyve været forbi et klubhus på Mejerivej på Thurø. Her har man med en spade brudt et vindue op og tvunget sig adgang den vej. Derefter har de rodet klublokalet igennem, inden øl- og sodavandsautomaten er blevet brudt op - muligvis med samme spade. Her kom tyvene fra med mønter.

På Krøyersvej i Svendborg kom tyvene ind gennem badeværelse ved at brække karmen op med et koben. Ifølge døgnrapporten havde tyvene været rundt i hele huset og kælderen, inden de havde taget smykker, en Macbook Air bærbar computer og en tablet af mærket Samsung med sig.