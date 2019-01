Svendborg: Man skal tilsyneladende være varsom med at have personlige ejendomme liggende i sin bil for tiden, hvis man bor i Svendborg. Politiet har således fået flere anmeldelser fra folk, som har haft indbrud i deres biler - og i alle tilfælde er det sket i tidsrummet mellem tirsdag aften og onsdag morgen og tilsyneladende med samme fremgangsmåde.

På Strandvej i Svendborg var det en sort Volkswagen Passat, der holdt i indkørslen ved et hus, som fik smadret sideruden i venstre side. Derefter har tyven taget bilradioen og en GPS fra bilen.

I omtrent det samme tidsrum skete noget nær det samme på Enemærket i Svendborg. Her var det en hvid Volkswagen Passat, som fik smadret en siderude - endda i samme side - hvorefter der er stjålet bilradio, GPS, et par Gucci-solbriller, en ridejakke og en dametaske af mærket Moschino. Også denne gang holdt bilen parkeret ved ejernes bopæl.

På Marstrandvej har nogen brudt ind i en beige BMV - også ved at smadre venstre siderude. Og ligesom i de foregående tilfælde snuppede tyvene både GPS og radio.

Endeligt har der været indbrud i en varevogn Volkswagen Touran, som stod parkeret i Kullinggade i den indre del af Svendborg. Her er en rude i højre side af bilen blevet knust, og bilens radio stjålet sammen med en servicebog, der lå i handskerummet.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport er alle fire indbrud blevet anmeldt i løbet af onsdag morgen og formiddag.