Indbruddene i Svendborg og omegn fortsætter med uformindsket styrke

Svendborg/Vindeby/Hesselager: Endnu en stribe indbrud i Svendborg Kommune fandt sted mandag.

Henover weekenden modtog politiet seks anmeldelser om indbrud. Mandag den 27. maj modtog de yderligere tre.

Et af indbruddene fandt sted På Sankt Jørgens Vej i Svendborg. Her blev en hoveddør først udsat for spark eller slag. Derefter blev låsen brudt op. Herefter havde en eller flere gerningsmænd gennemrodet hele huset. Det lykkedes dem at stjæle flere nøgler samt et kontant beløb i euro. Det var sket midt på dagen mandag i tidsrummet 7.30 og 15.30.

I Vindeby kom en husejer hjem til huset efter at have været væk fra det i en uge. Her kunne vedkommende konstatere, at der havde været ubudne gæster på besøg. Kældervinduet var brudt op. Alle rummene havde været gennemsøgt, men der var ikke blevet stjålet noget, oplyser Fyns Politi.

En lignende oplevelse havde en husejer på Thingsagervænget i Hesselager. Efter at have været væk fra huset i en weekend, kom vedkommende hjem til et gennemrodet hus. Den eller de ubudne gæster havde brudt terassedøren op. Skuffer, skabe og kasser var gennemrodet. Efterfølgende manglede sølvtøjet, som var et arvestykke. /rashe