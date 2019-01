Indbrud på skole: Tyv løb med 12 Ipads

Ollerup: Vestermarkskolens afdeling på Skolebakken i Ollerup har i ly af juleferien haft besøg af en indbrudstyv, der har stjålet 12 Ipads og tre PH-lamper.

Tyven har på ukendt vis skaffet sig adgang til skolens gange og derfra brudt en dør op til et kontor. Derefter er en dør til et teknikrum sparket op og fra rummet er et skab med Ipads brudt op.

Tyveriet er foregået i perioden mellem fredag den 4. og mandag den 7. januar, hvor skolens elever mødte igen efter juleferien. Afdelingen i Ollerup huser Vestermarkskolens værkstedsklasse med 10 elever samt nogle foreninger. /gru