Vester Skerninge/Stenstrup: To ejendomme havde henover weekenden besøg af indbrudstyve.

Fredag mellem klokken 7 og 13 var det et hus på Kærvej i Vester Skerninge, det gik udover.

Tyven eller tyvene var kommet ind gennem et soveværelsesvindue, som var blevet åbnet med en skruetrækker. Tyvene havde været en tur rundt i hele huset og tog et Philips- og et Samsung-tv med sig. Derudover var også en brun pengekasse med kontanter stjålet fra stedet.

På Teglbakken i Stenstrup var det mellem lørdag eftermiddag og søndag nat, at huset havde haft ubudne gæster.

Alt var tydeligvis blevet rodet igennem, da skabe og skuffer i flere rum stod åbent, da ejerne kom hjem. Dog var det kun en rygsæk, pengepung, jakke og en mindre kuffert, der var blevet stjålet. /limai