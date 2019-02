Indbrud i villa i Vejstrup

Vejstrup: En privat bolig på Egemosevej i Vejstrup havde tyve på besøg natten til mandag.

Et vidne har oplyst til politiet, at han så to mænd forlade stedet klokken 4.12, og at de bar på hver en tung taske. Et overblik over, hvad der er stjålet, er der endnu ikke, men det er konstateret, at de kom ind ved at bryde en udluftningslem i en rude op, hvorefter det var muligt at stikke en arm ind og løfte vinduets hasper af.

De forlod stedet i en mellemklassebil af typen, som har baglygterne siddende højt, og vidnet har desuden fortalt politiet, at begge mænd er spinkle og henholdsvis 175 og 180 centimeter høje, og at de var iført løstsiddende, mørkt træningstøj og havde hætten over hovedet. /finn