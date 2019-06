Indbrud i Svendborg: Udført med samme fremgangsmåde

Svendborg: Husejere på både Æblehaven og Willemoesvej kom i weekenden hjem til en ubehagelig overraskelse.

En eller flere havde brudt ind i deres private bolig, gennemsøgt og endevendt alt og sluppet afsted med private ejendele. I begge huse var gerningsmanden kommet ind i huset ved at brække terrassedøren op.

På adressen på Æblehaven havde de gennemrodet skuffer og skabe. Da ejeren ringede og anmeldte indbruddet, var han stadig ved at danne sig et overblik over, hvad der var forsvundet. Men det stod fast, at der manglede kontanter og kort til banken.

På Willemoesvej var alle lokaler også gennemrodet. Her var der blevet stjålet en computer af mærket Apple. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. /rashe