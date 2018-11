Indbrud i Svendborg: Tyve løb med dyr designklassiker

Svendborg: En villa i Strandhuse i Svendborg har haft uindbudte gæster, og væk er en såkaldt Bamsestol, som er designet af Hans Wegner, samt en tilhørende skammel.

Ifølge Fyns Politi er stolen omkring 20 år gammel og betrukket med støvgrønt stof, mens skamlen er betrukket med sort skind, og da nyprisen på en bamsestol ligger i lejet omkring de 120.000 kroner, er der tale om et udbytte i den dyre ende.

Tyveriet er begået torsdag i perioden fra klokken 17 og frem til midnat, og tyvene er efter alt at dømme kommet frem til stolen ved at trække et vindue op, oplyser politiet. (finn)