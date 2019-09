Svendborg: En tyv har været på besøg i et udhus i Fruerparken i det østlige Svendborg, og væk er blandt andet et høreværn, et topnøglesæt og en grøn miniboremaskine af mærket Bosch. Ifølge Fyns Politis døgnrapport er tyven kommet til byttet ved at klippe en hængelås over, og det er sket i tidsrummet fra fredag i sidste til mandag i indeværende uge. /finn