Indbrud i Kirkeby Gamle Mejeri: Tre kræmmere bestjålet

Kirkeby: Kirkeby Gamle Mejeri har haft gæster af typen, der kommer uden for åbningstiden.

Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Det tidligere mejeri på Assensvej huser i dag et halvt hundrede kræmmerstande og har åbent søndag i lige uger, og da kræmmerne mødte søndag morgen, kunne de se, at den var gal.

Jonas Andersen, der ejer bygningerne, oplyser, at der er blevet stjålet genstande fra tre stande.

- Tyvene har brækket en dør til den bageste hal op, som er lejet af tre kræmmere, og så er de blevet stoppet af en ståldør. Så de 47 andre kræmmere er heldigvis sluppet, siger han.

Han oplyser også, at det er kræmmernes egne forsikringer, der skal dække tyveriet. Og at tyven eller tyvene næppe har haft brug for en varevogn til at køre byttet væk.

- Det er ærgerligt for de kræmmere, det er gået ud over, men det er ikke et tyveri i millionklassen. Jeg tror faktisk ikke engang, at der er brugt en bil, siger han.

Ifølge døgnrapporten er der blandt andet stjålet brugte computere, lysestager, ure og franske knive, og indbruddet er begået i perioden fra lørdag klokken 21 til søndag klokken 8. /finn