Indbrud hos bilforhandler - Og husejer fik stjålet vinflasker

Svendborg: Autohuset Kronbjerg opdagede onsdag, at de havde haft indbrud. Samme dag i Bagergade kunne en husejere konstatere, at der også havde været indbrud.

Hos virksomheden Autohuset Kronbjerg var en dør brudt op, oplyser Jens Friis Christensen fra Fyns Politi, der modtog anmeldelsen klokken syv onsdag morgen.

- Der er ikke angivet, hvad der er stjålet. Og det oplever vi ofte. Det har folk som regel ikke overblik over lige efter, at indbruddet er sket. I de tilfælde giver vi dem en formular til at angive de stjålne ting, som de så sender ind til os, fortæller han.

I Bagergade var en dør også brudt op. Denne gang var det i en privat beboelse. Det menes at være sket i tidsrummet mellem mandag klokken 17 til tirsdag klokken 18. Her var der blandt andet stjålet en række vine./rashe