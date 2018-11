Indbrud hos Svendborg-værtshus: Ryddede to skure for store mængder drikkervarer

Ifølge Fyns Politi er der blandt andet stjålet fem kasser cola, en kasse Sprite, en kasse juice, to kasser lemon-sodavand, 144 Bacardi Breezer, 24 Carlsberg Nordic-øl, to kasser Thor-pilsner, 96 Mokai og i omegnen af 40 kasser med tomme flasker.

Vidne så det ske

Helt på bar bund er ordensmagten ikke.

En kvinde har henvendt sig og fortalt, at hun under en spadseretur med sin hund undrede sig over, at nogle Carlsberg Nordic-øl lå på jorden, og at hun siden så en mand kommende gående med to kasser øl eller sodavand.

Hun har givet følgende signalement af manden: 25-25 år, mellemøstlig af udseende, 170-175 centimeter høj, lidt buttet og med et tyndt overskæg. Han var iført mønstret hue med klapper for ørerne, sort jakke og mørke bukser.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.