Ikke længere juniorklub: Byråd har fastsat prisen for Bagergade-grund

Svendborg: Man skal have 3,5 millioner kroner klar, hvis man går med et byggeprojekt for grunden på hjørnet af Bagergade og Skolegade i maven. Minimum.

For det bliver mindsteprisen på grunden, som kommunen ejer og i begyndelsen af det nye år sender i udbud. Det har byrådet netop besluttet.

Ifølge Flemming Madsen, der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, er der god interesse for grunden, og kommer der flere bud, ligger det også fast, hvordan de vil blive vurderet.

Politikerne har vedtaget, at prisen skal vægte 15 procent. Udover det vil det spille ind, hvordan et byggeprojekt falder ind med det omkringliggende bymiljø, hvordan parkeringsmuligheder er tænkt ind og hvor omfattende og tilgængelige friarealerne i projektet bliver. De tre forhold vil vægte henholdsvis 30, 25 og 30 procent.

Afgiver man et bud, skal det i første omgang bestå af en pris og et skitseforslag til et projekt for grunden, hvor der skal opføres boliger.

Derudover er det et krav, at bygningerne ikke bliver højere end fem etager og ikke opføres som karré. Man vil selv kunne vælge, om man vil gøre brug af det eksisterende byggeri eller rive det ned, og man vil tidligst kunne overtage grunden 1. august 2019, og først når vinderbuddet er fundet, bliver der lavet en lokalplan for grunden.

Grunden har tidligere huset en juniorklub, som trods protester fra børn og forældre i stedet skal flytte til lokaler i Tved og på Ørkildskolens afdeling Byen.