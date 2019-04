Ikke korrekt fastgjort: Tribune rystede under publikum til åbning af ny arena

Ollerup: Det var ikke på nogen måde farligt at stå på en af de nye tribuner i Ollerups nye arena, da den blev indviet torsdag i sidste uge. Det slår Gymnastikhøjskolen forstander Uffe Strandby fast.

Flere har henvendt sig både til ham og til avisen med undren over, at underlaget rystede, da de rejste sig og klappede under ceremonien. Det fik Uffe Strandby til at undersøge sagen.

- Tribunen føltes ustabil. Den vibrerede eller rystede. Flere nævnte det for mig bagefter. Men det viste sig, at den skal fastgøres på en helt bestemt måde, som den ikke var blevet i farten, fortæller han.

- Der havde været travlhed. Tribunen var blevet afleveret klokken 10 og derefter gjort grundigt rent indtil klokken 12. I farten var der en detalje i fastgørelsen, der ikke var korrekt udført.

- Nogle var blevet lidt utrygge, men der var altså ikke noget farligt ved det. Nu har vi fået styr på måden at fastgøre den på til næste gang, siger Uffe Strandby og slår fast, at han er fuldstændig tryg ved situationen.