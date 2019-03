Hos Idrætsforeningen Ulbølle SG&IF kæmper man hårdt for foreningens overlevelse, hvilket kræver en ny formand og kasserer. Derudover er klubhusets eksistens truet, og det kan gå ud over den den lokale fodboldklub Egebjerg Fodbold.

- Moderforeningen Ulbølle SGI har i dag ansvaret for klubhuset, og overlever moderforeningen ikke, skal driften af klubhuset overtages af en af underforeningerne. Det kan koste klubhuset på sigt, hvis ingen er klar til at overtage driften, forklarer formanden.

Lykkedes det ikke at besætte posterne, vil foreningen være nødsaget til at lukke. Konsekvenserne af det kan være, at klubhuset også lukker.

Fodboldklubben i fare

Skulle moderforeningen lukke, er Egebjerg Fodbold klar til at stå for driften af klubhuset, der er afgørende for klubbens virke og eksistens, fortæller Kim Lundvaldt, bestyrelsesformand hos Egebjerg Fodbold.

Han fortæller også, at klubhuset mildt sagt har brug for en kærlig hånd.

- Jeg er 35 og gik til fodbold, da jeg var lilleput. Og det er præcis de samme omgivelser i dag som dengang. Samme fliser, samme brusere og sådan hele vejen igennem. Og allerede for 25 år siden talte man om, at det trængte til renovering. Derfor er der brug for noget hjælp, lyder det fra Kim Lundvaldt.

- Klubhuset står foran store renoveringer af elektricitet, fyret og taget. Og ingen af de små klubber har mulighed for at løfte renoveringen. Men vi kan godt varetage driften af det. Egebjerg Fodbold står allerede får den fulde rengøring.

- Jeg har rakt ud til kommunen og søgt en masse fonde, men har indtil nu fået afslag. Når jeg taler med dem ligger de op til centralisering. Man undervurderer bare, hvor stor en betydning et klubhus har for et lokalsamfund. Det kan ende med, at Egebjerg Fodbold rykker til Vester Skerninge, og så derefter rykker det hele måske til Ollerup og derefter til Svendborg. Og pludselig er der ikke mere ud i det lokale.