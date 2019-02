I kamp mod lange ventetider: Obligatorisk at bestille tid, når du skal på Borgerservice

Svendborg: Det er ingen hemmelighed, at der har været startvanskeligheder forbundet med sammenlægningen af Borgerservice og Svendborg Bibliotek.

Både brugerne af biblioteket og Borgerservice har i vid udstrækning kritiseret beslutningen om at samle de to enheder i samme bygning, ligesom ledelsen også har erkendt, at det kræver en tilvænningsperiode.

- Vi ved godt, her er meget uro, men vi arbejder på forskellige løsninger, og kommer man længere ind på biblioteket, så er der altså ikke ret meget, der er ændret, lød det fra biblioteksleder i Svendborg Bibliotek, Berit Sandholdt Jacobsen i Fyns Amts Avis 19. januar.

Siden da har kritikken dog fortsat fra borgerne, som - blandt andet i læserbreve til Fyns Amts Avis - beretter om for lange ventetider og stor trængsel i forhallen, hvor Borgerservice holder til.

En del af det problem forsøger man nu at løsne op for. Det forklarer afdelingsleder i Borgerservice, Birgit Bondesen, i P4 Fyn lørdag.

- Det mest markante, som kommer til at hjælpe os og borgerne rigtig meget, er en øget brug af tidsbestilt service. Det har i over et år været muligt at bestillet tid til pas- og kørekortekspeditioner. Det er der mange, som benytter sig af, og det udfolder og udbygger vi, siger hun.

- Det skulle, når man kigger et par måneder frem, komme til at minimere eller måske helt fjerne, at man har en ventetid i Borgerservice. Det vil også betyde, at der er færre mennesker, som befinder sig her samtidigt og dermed tage en del af presset fra lokalerne, siger Birgit Bondesen i P4 Fyn.