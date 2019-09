I kamp for en mere klimabevidst hverdag: Mød de fire klimafamilier

Familien Oldenburg/Stæhr

Mikkel Oldenburg fortæller:

- Til at begynde med var det Karoline, der havde en tanke om, at hun gerne ville leve mere hensigtsmæssigt i forhold til klimaet, og det har vi gjort i snart et års tid. Siden begyndte vi at tale om, at det kunne være spændende at være first-movere og være med til at inspirere og måske få andre med på vognen. Men uden at folk skal skræmmes til det, som vi nogle oplever, at det bliver gjort med skræmmekampagner.

- Vi lever omkring 80 procent vegansk, og Karoline har været god til at komme ud med budskabet på de sociale medier og har lagt opskrifter på Instagram og skrevet blogindlæg en gang i mellem. Så da vi læste om "Klimafamilierne", gik det hele op i en højere enhed for os, for det kunne alt det, som vi gerne ville. Her kunne vi nå ud til en bredere skare og ud til andre end dem fra vores eget netværk. Så vi er taknemmelige over at blive valgt.

- Vi lever grønt på den måde, at vi har købt os en elcykel, som vi er rigtig glade for og bruger den så meget, det kan lade sig gøre. Vi gør os generelt mange overvejelser i de valg, vi træffer. For eksempel tager vi ikke fly, når vi skal på skiferie. Og hvis vi skal ud at flyve, vil vi gerne prøve at spare op til den klimamæssigt.

- Målet er selvfølgelig, at vi selv bliver klogere gennem snakke med de involverede og de andre klimafamilier og sparre med dem. Men det er også at komme ud og inspirere bredt.