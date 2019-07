I 2040 er hver fjerde dansker over 65 år: Svendborg Kommune lægger planer for fremtidens ældrepleje

Antallet af ældre vil de kommende år stige markant, og i Svendborg forventes der at være 3000 flere ældre om ti år. Derfor har man allerede nu lagt rammerne, for hvordan ældreområdet skal udvikle sig i kommunen. Det er sund fornuft, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S).

Om 20 år er en fjerdedel af alle danskere over 65 år, og skal ældreområdet følge med den demografiske udvikling, kræver det rettidig omhu.

Det har været bevæggrunden bag den masterplan på ældreområdet, som et enigt byråd vedtog i marts i år, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, Hanne Klit (S).

- Der bliver flere og flere ældre, flere lever længere med sygdomme og med større krav til livskvalitet og boformer. Det er jo noget, som vi politisk skal tage højde for. Derfor var det vigtigt at få lavet nogle rammer for, hvordan vi kan skabe fremtidens ældreliv, så vi sikrer livskvalitet for borgerne, og at vi har de ressourcer, der skal til for at give et godt og værdigt ældreliv.

I Svendborg Kommune forventer man, at der om ti år kommer til at være 3000 flere ældre over 65 år i kommunen, og masterplanen har til formål at stikke en retning for, hvordan man ønsker ældreområdet skal udvikle sig frem mod 2025.

Masterplanen tager derved udgangspunkt i det reelle behov, den demografiske udvikling skaber, men det er borgernes egne ønsker og inputs til "det gode ældreliv", der har skabt grundlaget til de otte temaer, som planen berører. Ud fra en ældrekonference i fjor og efterfølgende workshop har omkring 300 borgere været med til at sætte deres præg på, hvad kommunens fremover skal lægge vægt på.

- Masterplanen er i høj grad blevet til af borgerinvolvering og det er sammen at vi fandt ud af, hvad det er der betyder noget for de ældre borgere, fortæller Hanne Klit.

Planen er opdelt i temaerne samskabelse, rehabilitering, hverdagsteknologi, den professionelle medarbejder og det frie valg indenfor mad og måltider, boformer og at bo i eget hjem, når man er syg eller døende.