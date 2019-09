Hyldest til Helge

Illustrator Lene Bourgeat, der til daglig bor i Tisvildeleje, blev så betaget af den gamle færge, at hun ikke kunne lade være med at male den.

Fra i denne uge er det muligt at købe et helt nyt kort, malet af illustrator Lene Bourgeat, der til daglig bor i Tisvildeleje. Hun har illustreret bøger det meste af sit liv, og på en sommerferie i det sydfynske blev hun så betaget af den gamle færge, at hun ikke kunne lade være med at male den.

Svendborg: Søndag den 15. september sejlede MS Helge sin sidste rundtur på Sundet for i år. Men for dem, der kommer til at savne synet af den fine, gamle færge, er der heldigvis godt nyt.

Et vartegn for Svendborg

- Det er ren nostalgi at tage på en rundtur med den gamle færge. Den rummer så meget historie, og det er en fornøjelse at se, hvor velholdt den er. Samtidig er det jo en fantastisk måde at se området på, som vi slet ikke har i Tisvilde, selv om vi også ligger ud til kysten, fortæller Lene Bourgeat.

Hun kommer jævnligt i Svendborg, fordi hendes søn og svigerdatter bor i byen, og for hende er synet af MS Helge blevet et vartegn for Svendborg, der fortjener sit eget postkort. Både Bog & Idé og Arnold Busck har været med på idéen, og derfor er det nu muligt at købe det nye Helgekort i flere udgaver i de to butikker.