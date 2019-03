Kritikken af de manglende aktiviteter på torvet rækker helt ind i borgmesterens egen konstitueringsgruppe. Her har været en forventning om, at gruppen "Liv på mit torv" skulle skabe liv, men det er en misforståelse. Gruppen skal kun skabe rammerne for liv, og det har man været for dårlig til at kommunikere, erkender udvalgsformand.