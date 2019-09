For et år siden fortalte den daværende godsejer på Hvidkilde Gods, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, at han gerne ville lægge skov til bisættelser i naturen med udsigt til Hvidkilde Sø. Nu er planerne om at kunne tilbyde urnenedsættelser under 200 år gamle bøge- og egetræer dog droppet.

Svendborg: Når ovnens dør smækker på krematoriet, går det stærkt. Ved op mod 1200 grader forlader ens jordiske rester denne verden. Tilbage er blot asken. Og den vil Hvidkilde Gods gerne tage sig af.

Sådan skrev vi i august sidste år, efter greven på Hvidkilde Gods, Christian Ahlefeldt- Laurvig-Lehn havde givet udtryk for, at han ville lægge skov til, at man kunne nedsætte urner i naturen.

Nu står det dog klart, at man på Hvidkilde Gods har begravet ideen, fortæller den tidligere godsejer (hans søn har siden overtaget godset red.), Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

"Skovbegravelsen" skulle være drevet i samarbejde med Skovbegravelse.nu, men da man på Hvidkilde sammen med Svendborg Kommune gav sig til at arbejde med mulighederne for at etablere urnenedsættelser i skoven ved Hvidkilde Sø, viste det sig ifølge Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, at det for ham at se ville blive svært at få det til at hænge sammen økonomisk.

- Da vi fandt ud af, hvad startomkostningerne var, kunne vi ikke se os selv i det, siger han og tilføjer, at Skovbegravelse.nu er en forretning, som en gren af hans egen familie driver, hvad der er årsagen til, at Hvidkilde ikke bare selv - uafhængigt af Skovbegravelse.nu som samarbejdspartner - etablerer mulighed for urnenedsættelser.

- Jeg og min søn var enige om, at vi på nuværende tidspunkt ikke ønsker at optage konkurrence mod vores egen familie, og derfor vil vi ikke starte det uden om Skovbegravelse.nu. Med alt det, vi har gang i lige nu med solceller, godsoverdragelse, cykelsti og jeg ved ikke hvad, lad os lade være med at gå i krig med vores egen familie, siger han.