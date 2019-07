Hvalpeleg på Tåsinge

Tåsinge: Søndag eftermiddag kan du tage din hvalp med ud at lege med andre ligesindede på Tåsinge.

På Søren Lolks Vej 5 har hundeadfærdsekspert Grace Hidalgo nemlig åbnet for en såkaldt hvalpelegedag, og den finder altså sted søndag 14. juli mellem klokken 14 og 16.

For 50 kroner kan hundeejere komme ind i Tåsinge Hundepark og lade sin hvalp lege i en times tid, mens de selv kan få professionelle råd af hundeeksperten.

Legedagen er delt i to. Mellem klokken 14 og 15 er det for hunde op til 10 kilo, og efter klokken 15 er det for hunde over de 10 kilo.

Man kan læse mere om konceptet på gracehidalgo.dk /heng