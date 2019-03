Svendborg: Hvordan hjælper man bedst et ungt menneske, der kæmper med eller er på vej ud i et misbrug? Der kan være mange spørgsmål og megen magtesløshed, når forældre står på sidelinjen til et ungt menneske, der er på vej ind i et misbrug.

Avisen har gennem de seneste måneder skrevet om et stigende problem med hashhandel i Svendborg, og i foreningen Kontakt mellem Mennesker oplever man, at forældre til unge med misbrug i stigende grad henvender sig og har et stort behov for at tale med andre om, hvordan man hjælper sit barn bedst muligt.

Derfor inviterer Kontakt mellem Mennesker og Natteravnene til oplæg med familie- og psykoterapeut Anine Boisen torsdag den 28. marts. Oplægget vil tage udgangspunkt i hendes bog "Unge og hash - en guide til forældre og professionelle" om unge, misbrug og forældrerollen, og hun vil dele ud af sin erfaring fra behandlingsarbejdet.

Oplægget foregår torsdag den 28. marts klokken 16 til 18 i Frivillighuset på Havnegade 3. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig ved at ringe til Kontakt mellem Mennesker på telefon 62201130 senest onsdag eftermiddag.