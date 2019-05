Hvad er prisen: Fjernvarmeselskab klar til at overtage kraftvarmeværk

Bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme har sendt et brev af sted til rådhuset, hvor man beder om en pris på værket samt de juridiske konditioner ved en overtagelse. Det fremgår også af brevet, at fjernvarmeselskabet ønsker en grund, der er rømmet og en bygning, der er ryddet for kraftvarmeværkets installationer.

Svendborg: Mens embedsmændene på rådhuset i Svendborg regner og regerer for at kunne klæde politikerne bedst muligt på til at træffe en beslutning i sagen om fremtiden for byens kraftvarmeværk, har en køber nu meldt sig på banen.

Et stort flertal i byrådet besluttede for et år siden at arbejde hen imod en lukning af kraftvarmeværket i 2024. Siden er der skabt usikkerhed om mulighederne for at lukke værket. Byrådet skulle have truffet en afgørelse om værkets fremtid i maj, men den er udsat til september for at få et bredere beslutningsgrundlag. Svendborg Fjernvarme har bedt om en pris på kraftvarmeværkets bygninger, som man blandt andet ønsker at bruge i forbindelse med installeringen af et stort varmepumpeanlæg.

EL: Klimaet øverst

Han fortæller, at bygningen også kan bruges til det 15 megawatt store varmepumpeanlæg, som selskabet har planer om at opføre. Desuden ønsker Svendborg Fjernvarme at bruge området omkring det store forbrændingsanlæg til de luftkølere og kondensatorer, som skal bruges til varmepumpeanlægget.

I brevet spørger fjernvarmebestyrelsen også, hvornår det vil være muligt at overtage kraftvarmeværket, men den må væbne sig med tålmodighed for et svar. Politikerne i Økonomiudvalget har nemlig besluttet at udsætte sagen til et møde i september, mens forvaltningen færdiggør en analyse af fremtidens affaldsmængder og mulighederne for at lukke kraftvarmeværket.

Den afgørelse skulle være truffet i byrådet den 28. maj, men den er nu udsat til september, og det er Enhedslistens Jesper Kiel ikke tilfreds med.

Han savner, at byrådet sætter klimaudfordringerne øverst på dagsordenen og handler ud fra det.

- Jeg savner, at Svendborg Kommune tager stilling til, hvad vi gerne vil, og jeg mener ikke, fremtiden bør være, at vi opvarmer vores huse ved at brænde gammelt affald af. Når vi har truffet den beslutning, må vi løse de andre udfordringer bagefter, siger han.

Jesper Kiel påpeger samtidig, at udsættelsen i byrådet kan få konsekvenser for Svendborg Fjernvarme, fordi mulighederne for at få et energitilskud til varmepumpeanlægget udløber ved udgangen af 2020. Jørgen Lindegaard vurderer dog, at udsættelsen ikke får nogen betydning.

- Det håber jeg ikke. Vi arbejder videre med vores projekt ved skrivebordet, og jeg håber, at vi kan nå at blive færdige, så vi kan få det størst mulige tilskud, siger bestyrelsesformanden.