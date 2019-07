Hva' er klokken, du? Kirkeuret har sat sig fast

Svendborg: Mange af os, der arbejder i Svendborgs midtby, plejer at bruge det som pejlemærke for at se, om vi kan fortsætte med at slentre eller må sætte i sprint for at nå frem i tide.

Men i øjeblikket er der ingen hjælp at hente fra det store kirkeur på Vor Frue Kirke. Det har ikke kørt hele ugen, tippede en opmærksom borger avisen om.

Hos Vor Frue Kirkes menighedsråd er det en tilståelsessag, medgiver næstformand Peder Rønnow Pedersen.

- Det er gået i stå og har sat sig fast på klokken 12, så det er rigtigt nok, siger næstformanden.

Han meddeler desuden, at folk det næste stykke tid formentlig bliver nødt til at kigge ned på armen eller telefonen, når de skal have at vide, hvad klokken er. For uret på kirken bliver ikke lavet i dag eller i morgen,

- Ham, der passer uret, holder ferie lige nu og er nok først tilbage om 14 dage, og når han ikke er hjemme, er der ikke rigtig andre med forstand på det. Vi har prøvet at sætte det i gang igen, men det gik i stå med det samme, og så turde vi ikke gøre noget ved det.

- Det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke kører, som det skal, men hellere det, end at det bimler på alle mulige tidspunkter, lyder det fra Peder Rønnow Pedersen.