I 90'erne blev Rosenlundgrillen ved Stenstrup landskendt for sin kæmpehotdog. Den daværende ejer og idémand bag kæmpehotdoggen, Bent Jørgensen, solgte grillen for 20 år siden og flyttede med kæresten til Gran Canaria for at gentage succesen på ferieøen. Nu venter nye udfordringer.