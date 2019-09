Svendborg: I 2018 udgav Hush comeback-albummet Sand og vendte dermed stærkt tilbage efter en længere pause. Siden har de spillet udsolgte turneer og optradte senest i glitrende koncertsale pa "Symfonisk Tour" akkompagneret af Danmarks Underholdningsorkester.

Nu far publikum chancen for at opleve Hush tæt pa i et helt unikt set up, nar de dette efterar turnerer som trio med den legendariske guitarist Aske Jacoby, lyder det i en pressemeddelelse.

De optræder på Svendborg Teater søndag 13. oktober klokken 15. Arrangør er Vibjerg Entertainment og billetter kan købes på Billet.dk

Hush er et band som skal opleves live. Det er efterhanden en velkendt pastand, som bade anmeldere og duoens trofaste publikum, kan skrive under pa. Dorthe Gerlachs karismatiske stemme er omdrejningspunktet i det stemningsfulde Americana-inspirererede univers, som fik mange anmelderroser med pa vejen under bandets seneste turne.