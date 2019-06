Hundens dag: Hunde og familier inviteres til en lærerig og sjov dag

Gudbjerg: For sjette år i træk inviteres hunde og familier til en dag fyldt med lærerige og sjove aktiviteter.

Dagen er skabt til at give inspiration til gode lege, som giver fundamentet for en rolig og afbalanceret familiehund, fortæller hundeadfærdsspecialist Tanja Lørup i en pressemeddelelse.

- Vi har alle den samme positive tilgang til hundene. Med dagen ønsker vi at skabe et samlingspunkt for hundeejere, hvor man med hele familien og en picnickurv kan nyde det forhåbentligt gode vejr og stemning. Samtidig vil man kunne få en masse inspiration til gode aktiviteter og lege med vores firbenede kæledyr, fortæller Tanja Lørup.

Alle hunde er velkomne. Arrangementet foregår på Ultoftevej 19 ved Gudbjerg den 29. juni klokken 10-15. Tilmelding sker på mail til Tanja Lørup på mail kontakt@etgodthundeliv.dk.

Det er gratis for alle på to ben at deltage, mens det koster 50 kroner per hund. /rashe