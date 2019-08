Hospicepræsten Hanne: Det nære tæller, når man ved, man skal dø

- Det er især det helt nære liv med glæde, sorg og grillaftener i solen, som de mindes. Det er også derfor, at de fleste gerne vil dø i eget hjem, tror jeg. Det er trygt at være i kendte omgivelser, når man skal ud i det ukendte, og den tryghed, der er i hjemmet, tror jeg, at de fleste søger, når de ved, de skal dø, fortæller hospice- og sognepræst i Hesselager, Hanne Thordsen. Foto: Katrine Becher Damkjær