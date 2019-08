Hornemann og Venstre i tænkeboks efter rokadeforslag

Venstres byrådsgruppe mødes mandag for at drøfte forslaget fra Bo Hansen (S), der ønsker, at formændene i Teknik- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skifter plads.

- Vi er indbyrdes ved at lægge hovederne i blød og tænke nogle tanker om, hvad der kunne være den rigtige udgang på det her. Også når vi ser på, hvordan tingene skal kunne fungere fremadrettet, siger Lars Erik Hornemann.

Efter at have haft natten til at tænke over rokaden er den forhenværende Venstre-borgmester forsat åben over for idéen. Men nærmere en endelig afklaring er han og partiet ikke kommet.

Oplægget fra borgmesteren går i al sin enkelthed ud på, at Lars Erik Hornemann skal erstatte socialdemokraten Flemming Madsen som formand for det konfliktfyldte Teknik- og Erhvervsudvalg. Madsen skal til gengæld overtage Hornemanns formandspost i Kultur- og Fritidsudvalget.

- Vi vil vende det i gruppen, inden vi for alvor kommenterer på det. Det gør vi først på mandag, og det er vigtigt, at alle får talt sammen, før vi siger, hvad vi mener om det, siger Lars Erik Hornemann om forslaget.

Her skal de drøfte det opsigtsvækkende forslag, som borgmester Bo Hansen (S) fredag præsenterede på et gruppeformandsmøde, og som vil give Venstre formandsposten for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Fredag 30. august præsenterede borgmester Bo Hansen (S) på et gruppeformandsmøde, at socialdemokraten Flemming Madsen og Venstres Lars Erik Hornemann skal bytte formandsposter. Madsen skulle dermed overtage ansvaret for kulturen, mens Hornemann kommer til at stå i spidsen for teknik- og erhvervsområdet.Rokaden skal løse de åbenlyse samarbejdsproblemer i Teknik- og Erhvervsudvalget, der kulminerede tidligere på ugen med Venstres krav om at få et eksternt advokatfirma til at undersøge den såkaldte Klosterpladssag, forklarerede borgmesteren. Bo Hansen forklarede desuden, at han mente, Lars Erik Hornemann kan skabe ro på området, og med rokaden opfordrede han samtidig Venstre til at tage et større politisk ansvar. Venstres byrådsgruppe mødes ifølge Lars Erik Hornemann mandag aften for at drøfte sagen. Kort forinden er der i øvrigt møde i Kultur- og Fritidsudvalget, som Hornemann for nu stadig er formand for. Teknik- og Erhvervsudvalget har næste møde torsdag 5. september.

Ikke begejstret

Det er lang tids uenighed og konflikt i Teknik- og Erhvervsudvalget, der har fået Bo Hansen til at reagere og fremstille den noget utraditionelle rokade. Både for at skabe ro i udvalget og for at "spille Venstre ind på banen", som borgmesteren udtrykte det i lørdagsavisen.

- Venstre har om noget sat fokus på, at det her er et vigtigt område. Vi kan dårligt slå en streg på en vej eller ændre en parkeringsplads, uden at de har meget skarpe holdninger til det, og derfor vil jeg gerne give Venstre muligheden for at sætte sig for bordenden og sikre, at det her kommer til at fungere, lød det fra Bo Hansen.

Forslaget indebærer som sagt, at Lars Erik Hornemann overlader sin formandsstol i Kultur- og Fritidsudvalget. Den del huer ham ikke just, medgiver han.

- Det er jeg ikke umiddelbart særligt begejstret for, fordi jeg er rigtig glad for kulturområdet og synes, at vi har gang i mange spændende ting. Så det bliver også en overvejelse at tage med, og det er heller ikke uvæsentligt, at jeg skal kunne se for mig, at det vil kunne fungere for mig i det andet udvalg.

- Det er jeg ikke færdig med at tænke over endnu, og jeg skal da også have nogle snakke med Bo om, hvordan det kan gøres.