Hør om forberedelserne til det royale besøg: Med dronningen bag facaden

Svendborg: Hundredvis af borgere viftede med dannebrog og mobiltelefoner, da kongeskibet den 6. september lagde til kaj i Svendborg og borgmester Bo Hansen tog imod dronning Margrethe ved honnørkajen.

Men hvad gik der forud for besøget? Hvad er det for et arbejde, der går i gang, ved et officielt royalt besøg? Og hvordan er kommunens samarbejdet med kongehuset? De spørgsmål og flere løfter kommunaldirektør Erik Bendorf lidt af sløret for, når alle borgere lørdag den 12. januar inviteres til den årlige nytårskur på rådhuset i Svendborg.

Kommunaldirektøren runder det officielle program af med et kvarters indblik i forberedelserne til det royale besøg, og kuren byder også på fællessang, musikalsk underholdning med elever fra Svendborg Musikskole og borgmesterens traditionelle nytårstale.

Desuden vil kommunens forebyggelseskonsulent Benny Eis Petersen og naturformidler Emil Sanderhoff fra Naturama fortælle, hvordan mandehørm, sammenhold, opmærksomhed og hygge i naturen er blevet til anderledes rehabiliteringstilbud i kommunen. Projektet har navnet Vildmænd - mandehørm og sammenhold.

Kommunen er vært ved et glas og en bid kransekage ved nytårskuren, der starter klokken 11.