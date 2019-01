Højvandet toppede i Svendborg onsdag morgen med en vandstand på omkring 120 centimeter over dagligt vande. Det er først rigtig kritisk, når vandet når 170 cm.

Svendborg: Onsdagens højvande giver ingen større problemer i Svendborg.

Da vandstanden toppede onsdag morgen omkring klokken seks, var den 121 centimeter over dagligt vande, og det gav ingen vand i gaderne.

Klokken syv onsdag morgen stod vandet helt op til Bendixens Fiskehandel på Jessens Mole, og Helges anløbsbro stod også under vand, mens vandet stort set holdt sig i havnebassinet ved træskibsbroen i den modsatte ende af havnen.

Parkeringspladsen mellem Kullinggade og træskibsbroen var oversvømmet ved det seneste højvande i sidste uge, hvor der blev målt en vandstand på omkring 150 cm over daglig vande, men onsdag morgen holdt vandet sig stort set i bassinet i området.

Havnemester Hans Søby oplyser, at vandstanden skal være 170 centimeter over dagligt vande, før det for alvor bliver kritisk i Svendborg.

- Så står vandet op i kloakkerne, og vi har vand i Kullinggade, ved Restaurant Svendborgsund og på sidevejene i nærheden af Vindeby Lystbådehavn, siger han.