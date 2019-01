Højvande blæste ind over kysten: Sommerhusområde på Thurø oversvømmet

Et skifte i vejret og kraftig blæst fra nord fik onsdag morgen vandet til at oversvømme dele af et sommerhusområde på det østlige Thurø. Vandet er på vej væk, men skaderne er endnu ikke gjort op.

Thurø: Vand, vand og atter vand.

Det var synet, der mødte Dorthe Poulsen, da hun onsdag morgen klokken lidt over fire kiggede ud på vejen fra sommerhuset i Smørmosevænget på Thurø.

- Det blev bare ved med at komme derovrefra, fortæller Dorthe Poulsen, mens hun står i indkørslen til sommerhuset og peger ned mod Østerskoven, der begynder et par hundrede meter længere nede ad vejen.

Ved siden af hende står Lone Christiansen. Hun bor i Jylland, men omstændighederne har gjort, at hun hele dagen har været på Thurø for at forsøge at få overblik over de skader, vandet ser ud til at have forvoldt på det familieejede sommerhus, der ligger nede på hjørnet mellem Smørmosevænget og Smørmosetoften.

- Jeg fik det at vide her til formiddag, så jeg kørte afsted med det samme. Jeg har ikke åbnet døren ind til sommerhuset endnu, men jeg kan se gennem vinduerne, at det ikke ser godt ud. Møblerne, gulvet, isoleringen. Det hele er smadret, siger hun.