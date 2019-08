Højt humør ved rejsegilde på havnebyggeri

Vejrlig, vejrlig, vejrlig

Det klappede de vel godt og vel 50 arbejdstøj- og jakkesætklædte fremmødte af, og også Claus Larsen fik ordet.

Han er direktør for og ejer af hovedparten af Guldfeldt Tømrer og Murer A/S, som er hovedentreprenør på projektet, og han hæftede sig ved regnen, som silede ned udenfor og også fik det til at dryppe visse steder i garagen.

Første budskab var til håndværkerne.

- At bygge i sådan noget vejr her tager sgu tid. Så når I skriver jeres dagssedler, så husk at skrive "vejrlig". Vejrlig, vejrlig, vejrlig. Husk det nu, for så har vi dokumentation, hvis vi afleverer for sent, sagde han og høstede bifald.

Claus Larsen dvælede også ved, at ES Ejendomme-direktør Sten Klarskov på den ene side kort forinden havde sagt i sin tale, at det havde taget syv år at komme hertil. Og på den anden side er forhippet på, at Guldfeldt skal overholde deadline.

- Når I har været syv år om det, hvorfor skal det så gå så hurtigt? spøgte han, inden han lovede, at det store byggefirma vil gøre sit ypperste for at aflevere byggeriet som aftalt 1. marts 2020.