Hjemløs skal i fængsel: Smadrede lejlighed med økse og truede hjemmehjælper

Retten i Svendborg besluttede at give en hjemløs mand en ubetinget fængselsstraf på 40 dage, da retten fandt ham skyldig i at true en hjemmehjælper efter at have raseret en lejlighed med en økse.

Svendborg: En hjemmehjælper fik sig noget af et chok, da hun tilså en patient på en adresse i Oure den 27. december 2017. Sagen er for nylig blevet afgjort ved Retten i Svendborg. Mens hun tilså patienten, blev hun overfuset af vedkommendes daværende kæreste, der råbte ordene, "hvis ikke I fatter det, må jeg jo finde øksen frem". I sofaen lå en økse, hvorfor retten i fandt, at der rent faktisk var tale om en reel trussel. Det fremgår af domsudskriften. Patienten, der ikke længere er kæreste med den tiltalte, fortalte, at tiltalte havde været aggressiv aftenen forinden og havde smadret hendes lejlighed med øksen. Herefter havde han efterladt øksen i hendes sofa, og der lå den stadig, da hjemmehjælperen ankom, og truslen blev fremsat. Det havde forud for sagen ikke været muligt for Kriminalforsorgen at mentalundersøge tiltalte, da han ikke havde reageret på nogen af Kriminalforsorgens henvendelser. Inden dommen blev afsagt forklarede manden, at han levede af kontanthjælp og af at sælge Hus Forbi-aviser. Og at han håbede snart at få sin egen bolig.

Ubetinget fængsel Tiltalte er tidligere dømt tre måneders fængsel for vold og på et senere tidspunkt seks måneders fængsel for en række andre forhold herunder grove trusler. Historikken og vidnernes forklaringer gjorde, at retten anført af dommer Anni Brix Olesen besluttede at tildele manden en ubetinget fængselsstraf på 40 dage.