Hjælp udsatte børn med at læse: Arnold Busck og Lær For Livet søger mentorer

Arnold Busck i Svendborg håber, at lokale vil melde sig som mentor for et udsat barn med læsevanskeligheder. Derfor inviterer butikken lokale ind til en snak om muligheden.

Svendborg:Når man træder indenfor hos bogbutikken Arnold Busck i Svendborg, kan man for tiden blive mødt af en ekspedient, der med en folder i hånden står klar til at fortælle om muligheden for at lære et udsat barn at læse.

Butikskæden ønsker for foreningen Lær For Livet at hverve lokale mentorer, der kan støtte et barn i sin læring og hjælpe vedkommende på vej til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Butikschef Lise Lotte Nikolajsen opfordrer interesserede til at komme ind i butikken og få en snak med personalet.

Der skal følgende til at komme i betragtning, fortæller hun:

- Du skal være en stabil rollemodel over 18, der har gennemført en ungdomsuddannelse.

Læs mere på Laerforlivet.dk /rashe.