Historisk bombefly suser over Svendborg fredag: Ejes af Svendborg-pigen Elly

Svendborg: Du må ikke blive alt for forskrækket, når du fredag eftermiddag ser et stort, engelsk bombefly flyve langs kysten i Svendborg.

Sally B er navnet på det store luftfartøj, der er Europas sidste flyvekyndige B-17-fly fra krigen. Sally B har base i England på Imperial War Museum Duxford, men ejes af Elly Sallingboe, som er bosat i England, men er opvokset i Svendborg.

B-17-flyet er oftest ude for at lave luftshows, og det er også i den anledning, at Sally B strejfer Sydfyn, hvilket det også gjorde i 2010. I weekenden skal flyet nemlig lave et luftshow i Roskilde, der markerer 75-året fra de allieredes invasion i Normandiet i 1944 - den såkaldte D-dag.

Sally B er Elly Sallingboes fly. Sammen med en stor gruppe frivillige og med hjælp fra klubben "Sally B Supporters Club", der er verdens største af sin slags, er det muligt at vedligeholde B-17 flyet. Det koster en halv million pund om året at holde Sally B flyvende, så sponsorer og medlemstøtte er en nødvendighed for Elly Sallingboe.

- Den lever af folks venlighed, udtrykker hun.

Hun har bevidst valgt at flyve lavt over Svendborg, så folk kan få et godt syn til flyet, der kommer ned i 300 meters højde fra land.