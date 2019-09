Hesselager-virksomhed fortsætter: Landmand ny ejer af butik og værksted

Efter 35 år med butik og værksted i Hesselager har Lars Printzlau solgt sin virksomhed, og han glæder sig over, at forretningen og dermed et par arbejdspladser bevares. Virksomheden fortsætter lige syd for bygrænsen.

Hesselager: De mindre landsbyer omkring Svendborg har i en årrække sagt farvel til mange butikker og små værksteder - og dermed lokale arbejdspladser. I Hesselager kan man nu glæde sig over, at en byens ældste virksomheder fortsætter, selvom den var tæt på at lukke. Butikken "Lars Printzlau", der sælger og reparerer cykler, scootere samt park- og havemaskiner, stod foran et salg af sin virksomhed, men køberne stod ikke ligefrem i kø. Det fortæller Lars Printzlau, som i dag er 66 år, og i 35 år på Langgade i Hesselager har stået bag virksomheden. - Pensionen nærmer sig, og derfor var mit håb at finde en lokal køber, der havde lyst til at drive butikken videre, så både et par arbejdspladser og vores service kunne bibeholdes i Hesselager. Udsigterne var dog ikke lyse, selvom der er tale om en sund forretning med mange faste kunder, siger Lars Printzlau. Men en dag rendte han ind i Kurt Nielsen, en lokal landmand med speciale i juletræer, som havde en løsning.

Forretningen hed før "Lars Printzlau", men efter ejerskiftet blot "Printzlau" - det er stadig Lars Printzlau, som er den daglige leder. Foto: Michael Thorbjørnsen

Flere fluer med et slag Kurt Nielsen bror, Erik Nielsen, som var smed og vognmand med firmaet Vognmandsforretningen Viggo Nielsen med domicil på Landevejen 202 i Hesselager, døde på grund af sygdom pludselig i foråret. - Min brors værksted og garage på knap 400 kvadratmeter stod derfor tomt og ubrugt, og da Lars Printzlau så fortalte om sine overvejelser vedrørende sin forretning, fik jeg en idé, som kunne slå flere fluer med et smæk, fortæller Kurt Nielsen. Han købte "Lars Printzlau", lukkede ned for aktiviteterne på Langgade og byggede i stedet broderens værksted lidt syd for Hesselager by om, så den nu huser både butik, værksted og kontor, hvor Lars Printzlau og den faste mekaniker gennem 14 år, Kasper Christensen, nu har deres daglige gang. - Selvfølgelig har jeg købt "Lars Printzlau" for at tjene penge, men det har også været vigtigt for mig at beholde lidt erhvervsliv her i Hesselager. Jeg har som landmand selv brugt "Lars Printzlau" og værkstedet mange gange gennem årene, og det har været rart med en lokal og dermed hurtig service, når en af mine maskiner skulle til eftersyn eller repareres - og jeg ved, at mange lokale herude har det på samme måde, forklarer Kurt Nielsen. Han kalder nu virksomheden for "Printzlau" - og har dermed strøget "Lars". - Alle i Hesselager og omegn kender jo virksomheden og navnet Lars Printzlau, så det vil være dumt at ændre navnet helt, men da det ikke længere er Lars, der står som indehaver, har jeg lavet dette kompromis, begrunder Kurt Nielsen. Der er i øvrigt goddag og farvelreception i "Printzlau" fredag den 27. september klokken 11-15.

Fortsætter som lønmodtager Lars Printzlau var i sine unge dage ansat på værkstedet hos entreprenør Jens Dyhr i Gudbjerg, men da virksomheden i 1978 skulle flytte, så Lars Printzlau sit snit til at overtage værkstedet og åbne sin egen cykelforretning. Frem til 1984 virkede han som cykelhandler i Gudbjerg, men flyttede så til Hesselager, hvor han åbnede sin forretning på Langgade. Salget af cykler bremsede herefter så småt op, så Lars Printzlau begyndte for små 20 år siden også at satse på havemaskiner, som i dag er hans hovedforretning sammen med reparation af scootere. - Så vidt jeg er orienteret, er der ingen steder i Svendborg, hvor man kan få repareret sin scooter, og der er ingen steder i Nyborg, hvor man kan få lavet sine havemaskiner, så jeg har rigtig mange kunder fra de to byer, fortæller Lars Printzlau, som har planer om at fortsætte i sit nye job som lønmodtager, så længe bentøjet og hovedet tillader det.