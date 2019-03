Her løftes eleverne: Svendborg-gymnasium er landets andetbedste

En ny opgørelse over landets gymnasiers såkaldte undervisningseffekt viser, at Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er i top. Større fokus på elevernes faglige mål og dygtige lærere er årsagen til succesen, lyder det fra skolens rektor.

- Det har haft en stor effekt, at vi har haft nogle fagligt, dygtige lærere. De har arbejdet godt sammen og været gode til at give eleverne de udfordringer, de skal have.

Cepos' opgørelse over landets gymnasier ser på skolernes såkaldte undervisningseffekt. Det vil sige deres evne til at øge elevernes karaktergennemsnit. Er undervisningseffekten over nul, er der positiv fremgang for skolen. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier ligger på 0,4, hvor landets bedste HHX-gymnasium i Mariagerfjord Kommune har 0,6.

Svendborg: På Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er de gode til at løfte eleverne fagligt. Det viser en ny undersøgelse lavet af tænketanken Cepos. Ifølge den ligger Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier nemlig nummer to på listen over landets HHX-gymnasier.

Målrettet indsats

Skolen har tidligere døjet med en høj fraværsprocent, hvor rektoren i februar i år var ude og slå et slag for strammere regler om sygemeldinger hos eleverne. Men ud fra den nye undersøgelse, mener Søren Jan Rasmussen, at han og skolen har været gode til at samle op på den problematik.

- Vi har haft meget fokus på elevernes fravær og arbejdet med at fastholde dem i et aktivt studiemønster. Og undersøgelsen her viser jo, at vi har formået at løfte vores elever, siger Søren Jan Rasmussen.

Havde du forventet det positive resultat, som undersøgelsen giver udtryk for?

- Når man arbejder målrettet i hverdagen, er det dejligt at se, at det giver resultater. Så ja, man kan godt sige, at det var forventeligt ud fra vores målrettede indsats, siger Søren Jan Rasmussen.

Blandt de almene gymnasier ligger Skolerne i Oure - Sport og Performance nummer 26 på listen, mens Svendborg Gymnasium ligger nummer 49 på den tre-årige STX-uddannelse og nummer 75 på listen over HF-uddannelserne.