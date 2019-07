Helle Lynge fra Svendborg, som blandt andet er kendt for sangen "Du skønne Danmark", er nu røget op som nummer et på DR's dansktop-hitliste med en ny sang.

Svendborg: - Hvad sku jeg gøre uden dig, og de ting du gør for mig. Har jeg brug for hjælp, så ved jeg, du er på vej. Du er dygtig, du er smart, du har gode råd parat. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde uden dig.

Sådan lyder omkvædet i svendborgpigen Helle Lynges nye sang, der er strøget helt til tops på DR's dansktopliste.

- Det er jo helt vildt, siger den 54-årige sangerinde, der er bosat i Svendborg.

Det er sangens sjette uge på listen, men lørdag havde den printet sig så godt ind hos lytterne, at der blev stemt så meget på den, at den blev ugens bedste dansktopsang.

Sangen "Hvad sku jeg gøre uden dig" blev sendt ind til DR's radiokanal P5 for lidt over seks uger siden og blev med det samme en af ugens bobler. Altså nye sange, som skal prøves af.

Hver lørdag kan lyttere stemme på, hvilken de mener, skal ligge nummer et, og i denne uge blev det altså Helle Lynges sang, der vandt topplaceringen.

- Jeg er så imponeret over, at folk har villet stemme på min sang. Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for de folk, der følger mig derude. Det er deres skyld, at jeg kommer frem, fortæller en glad Helle Lynge.