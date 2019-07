Helikopter cirkler rundt over Svendborgsund: Leder efter beruset kano-tyv

Fyns Politi kunne onsdag aften fortælle, at den helikopter, som cirkler rundt over Svendborgsund ved Christiansminde og Tåsinge omkring klokken 20.15, leder efter en person, formentlig beruset, der tidligere på aftenen stjal en kano ved Christiansminde og derefter sejlede ud.

Grunden til, at helikopteren blev sendt i luften, var fordi, man mistede den visuelle kontakt med kanoen og var nervøs for, at manden var kæntret.

- Vi er nu forholdsvis sikre på, at han er gået i land på Tåsinge, skriver Fyns Politi i et tweet klokken 20.33.